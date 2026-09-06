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Θεσσαλονίκη: Εννιά προσαγωγές μετά τις χθεσινές πορείες – Έξι συλλήψεις

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες, κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.

Τέσσερις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, ή μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη, καθώς ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη. Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

90η ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

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