Θεσσαλονίκη: Εννιά προσαγωγές μετά τις χθεσινές πορείες – Έξι συλλήψεις
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THESTIVAL TEAM
Συνολικά εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες, κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.
Τέσσερις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, ή μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη, καθώς ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη. Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.