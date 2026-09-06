Θεσσαλονίκη: Εννιά προσαγωγές μετά τις χθεσινές πορείες – Έξι συλλήψεις

Συνολικά εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες, κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.

Τέσσερις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, ή μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη, καθώς ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη. Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.