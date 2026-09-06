Σέρρες: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες για εξαπάτηση 70χρονης με τη μέθοδο του “λογιστή”

Χειροπέδες σε δύο γυναίκες 20 και 26 ετών, για εξαπάτηση μιας 70χρονης από τον Λευκώνα Σερρών με τη μέθοδο του «λογιστή», πέρασαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Συνεργός των δύο γυναικών τηλεφώνησε στην 70χρονη προσποιούμενος τον λογιστή και με τον πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να προχωρήσει σε καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που έχει στο σπίτι της, την έπεισε να τα συγκεντρώσει και να τα τοποθετήσει σε μια σακούλα. Τα χρήματα ήταν 11.010 ευρώ και τα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσε τηλεφωνικά ο «δήθεν λογιστής», τοποθέτησε τη σακούλα σε συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξαν. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε μία από τις δύο γυναίκες, η οποία φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα.

Η ασυνήθιστη κινητικότητα όμως στην περιοχή κίνησε τις υποψίες των γειτόνων οι οποίοι και ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να εντοπίσουν σχεδόν αμέσως τη μία από τις δύο γυναίκες. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της τα κλοπιμαία και στη συνέχεια αποδόθηκαν στην παθούσα.

Σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και η δεύτερη γυναίκα, η οποία φέρεται να περίμενε τη συνεργό της. Από την κατοχή των δύο γυναικών κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.