ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης – Οι φοροελαφρύνσεις και το χρονοδιάγραμμα

Στις 12:00 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραχωρήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Χθες ανακοίνωσε ένα ευρύ πλέγμα στοχευμένων μέτρων, που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό. Παράλληλα ξεδίπλωσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, έθεσε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση.

Συνολικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν για το δημοσιονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.

1. Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

2. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο Δημόσιο.

3. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν.

4. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως τα 20.000 ευρώ

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία παιδιά προβλέπει το νέο πακέτο. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.

5. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, σε μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ελάφρυνσης του αγροτικού κόσμου.

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029.

7. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών

Αλλάζει το καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς φορολογούμενους προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.

8. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις

Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028.

9. Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας.

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο

Δημιουργείται ένας νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.

11. Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%

Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

12. Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων

Τα αναπηρικά επιδόματα θα συνδέονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού, μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστους ζωής.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

25 Σεπτεμβρίου 2026

Καταβάλλεται διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

1 Νοεμβρίου 2026

Ξεκινά η επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες στην αντλία, με την εφαρμογή νέου συστήματος.

30 Νοεμβρίου 2026

Προβλέπεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς και του διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για το φορολογικό έτος 2025. Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2026

Αλλαγές από 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα τιμαριθμοποιηθούν τα αναπηρικά επιδόματα.

Την ίδια ημερομηνία μειώνονται και οι χρεώσεις ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη έως δύο ετών, καθώς και το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Μέσα Μαρτίου 2027, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, δρομολογείται η κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, όριο που αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία.

Μισθοί και εισφορές από τον Απρίλιο

1 Απριλίου 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Η αύξηση θα συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα.

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία προβλέπεται μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Μειώσεις φόρων 884 εκατ. ευρώ

Κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, θα ενεργοποιηθεί ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται: