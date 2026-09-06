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Μητσοτάκης σε Σαμαρά: “Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης».

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και για το εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, απάντησε με νόημα: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω στη συγκεκριμένη συζήτηση, παραπέμποντας στην προηγούμενη απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Απάντησα σ’ αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε στην αποστροφή του κ. Μητσοτάκη ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Κυριάκος Μητσοτάκης

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