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Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη κοντά σε μοναστήρι

Αρχείο Intime
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Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κασλά της Κοζάνης, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα άγνωστης ταυτότητας κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, η σορός του οποίου βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να είχε επέλθει περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συνδράμει στη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Κοζάνη

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