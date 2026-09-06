Τζιτζικώστας από Θεσσαλονίκη: Mega project ο άξονας Ελλάδας–Βουλγαρίας-Ρουμανίας – Νότια πύλη της νέας Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

«Η Βόρεια Ελλάδα στο Κέντρο της Ευρώπης: επενδύσεις στις υποδομές, καλύτερες συνδέσεις, νέες προοπτικές ανάπτυξης» ήταν το θέμα της κεντρικής εκδήλωσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ, με κεντρικό ομιλητή τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα.

Με τον Επίτροπο συζήτησαν η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου Sani/Ikos Σταύρος Ανδρεάδης και ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Στην αρχική τοποθέτησή του, ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε τι σημαίνουν οι υποδομές για τη Θεσσαλονίκη, την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι «ο ρόλος τον υποδομών γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμος. Το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους μετατοπίζεται. Και εκεί είναι που η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική συναντά την ελληνική γεωγραφία. Η Βόρεια Ελλάδα αποκτά πλέον διαφορετική βαρύτητα. Μετατρέπεται στην πράξη, όχι πλέον στα λόγια ή στα χαρτιά, σε έναν από τους πιο στρατηγικούς κόμβους για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο».

Το πιο κρίσιμο έργο της κατηγορίας των υποδομών, που αλλάζουν την κλίμακα της Βόρειας Ελλάδας, είναι ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, ένα mega project, το οποίο θα γίνει η κεντρικότερη αρτηρία της Ευρώπης όταν ολοκληρωθεί με ορίζοντα 15ετίας. Διότι, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος, πέρα από το ρόλο της Βόρειας Ελλάδας που αναβαθμίζεται, ο άξονας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν περίπου τα 48,6 δισ. ευρώ. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης περίπου 617.000 εμπορευματοκιβώτια και περισσότερους από 8,4 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Η Ελλάδα υποδέχθηκε περισσότερους από 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Η Κεντρική Μακεδονία υποδέχθηκε περίπου το 15% αυτών των επισκεπτών, οι περισσότεροι από τους οποίους χρησιμοποιούν τα οδικά δίκτυο. Ένα έργο, μία υποδομή, τέτοιας κλίμακας, θα διευκολύνει το εμπόριο, θα μειώσει τα κόστη και τους χρόνους, θα ενισχύσει τις εξαγωγές, θα αυξήσει τα έσοδα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα δώσει ώθηση στον τουρισμό μας, όχι μόνο με περισσότερους επισκέπτες, αλλά και με καλύτερη πρόσβαση όλες τις εποχές του χρόνου», τόνισε ο Επίτροπος.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται σε μία περίοδο πραγματικής αλλαγής. Έργα και υποδομές, που για χρόνια συζητούσαμε, παίρνουν πλέον συγκεκριμένη μορφή. Μετρό, FlyOver, αστικές συγκοινωνίες, προαστιακός σιδηρόδρομος, είναι ορισμένες μόνο από τις σημαντικές υποδομές που γίνονται πραγματικότητα. Μια περιοχή, μια περιφέρεια, μια πόλη με ορατές φιλοδοξίες, πρέπει πρώτα να κερδίζει το στοίχημα των ανθρώπων της. Πρέπει να είναι ένας τόπος στον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να ζουν. Με αξιόπιστες μεταφορές, προσβάσιμο δημόσιο χώρο και ανθεκτικές υποδομές. Πρακτικά πλέον πρακτικά η Θεσσαλονίκη γίνεται πια η νότια πύλη εισόδου ολόκληρης της νέας Ευρώπης, όχι μόνο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις πολιτικές που ήδη έχει εκπονήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επιτάχυνση των σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, για τα λιμάνια και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, για τη στρατιωτική κινητικότητα, για τις επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές, για το ενιαίο εισιτήριο, για τα δικαιώματα των επιβατών, ενώ το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσει την πρώτη στην Ιστορία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό. «Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετες ψηφίδες. Είναι κρίσιμοι κρίκοι μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Ευρώπη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται, οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται περισσότερες δυνατότητες, ο τουρισμός μας χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση, και, την ίδια στιγμή, οι πολίτες θέλουν να μετακινούνται πιο εύκολα και να ζουν καλύτερα. Η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία, η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει τη γεωγραφία και το ανθρώπινο δυναμικό και η Θεσσαλονίκη αποκτά τις υποδομές. Τώρα είναι η στιγμή να τα ενώσουμε», τόνισε.

Ο Επίτροπος έκανε αναφορά και στο τραγικό δυστύχημα, στην Τανάγρα, με την πτώση του F4 Phantom χτες, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δυο ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας: «Η σκέψη μας σήμερα πάει στις οικογένειες των δύο παιδιών που χάσαμε χτες με το μαχητικό που έπεσε στην Τανάγρα», σημείωσε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Επίτροπος και οι κ.κ. Σαράντη, Ανδρεάδης και Αρναούτογλου μίλησαν για τη Βόρεια Ελλάδα του αύριο και τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες υποδομές στην καθημερινότητα, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες που ανοίγονται για μια περισσότερο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και διασυνδεδεμένη Βόρεια Ελλάδα.