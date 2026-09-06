Τσουκαλάς: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο Μητσοτάκη

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση, ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι η τετραετία 2023-2027 δεν είναι «τετραετία ανάπτυξης», αλλά «αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ».

Σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα “ήρεμα νερά” ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν “καλές προθέσεις”». Σημειώνει πως «το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;».

Ακόμη, κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι “κολλητοί” του», που «ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισ. ευρώ για το πάρτι διαφθοράς».

«Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του».

Ακόμα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «“δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό” ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών» και πως επίσης «“δίδυμα φεγγάρια” είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

Τονίζει δε, πως αν ο πρωθυπουργός «έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%». «Την περίοδο 2004-2009, επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%», προσθέτει και σχολιάζει: «Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς, ο “αναντικατάστατος” πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι «ο πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του. Όμως, δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλό του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό». Υποστηρίζει πως «με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση, καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα». «Συνεπώς», συνεχίζει, «να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του».

Εν κατακλείδι, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία» και ότι «η Ελλάδα, δυστυχώς, έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας». Σημειώνει ότι «όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ».