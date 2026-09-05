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Θεσσαλονίκη: “Καμία ανυπακοή”- Πορεία συλλογικοτήτων και αντιεξουσιαστών στο κέντρο – Δείτε βίντεο

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Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πορεία συλλογικοτήτων της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Στην πορεία συμμετέχουν μέλη εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, αριστερών οργανώσεων και αντιεξουσιαστές.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό και φωνάζουν κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά κατά της «κρατικής καταστολής» και ζητούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία αλλά και απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Κάμαρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και αναμένεται να καταλήξει στη ΧΑΝΘ.

ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

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