FIFA: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027

Περίπου ένα μήνα μετά τον σάλο που ξέσπασε από την αποκάλυψη των σχεδιών του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο ισχυρός άνδρας του αθλήματος με έμμεσο τρόπο φρόντισε να αποδείξει ότι δεν… ιδρώνει το αυτί του!

Παρόλο που οι περισσότερες Συνομοσπονδίες, με πρώτη και καλύτερη την UEFA, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του θεωρώντας ανήθικη και ανέντιμη τη στάση του, ο Ινφαντίνο μέσω εκπροσώπου της FIFA ξεκαθάρισε ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο Μάρτιο.

«Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα υποβάλει υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της FIFA σε δήλωσή του.

Η δήλωση ήρθε μετά από συνεχόμενα ερωτήματα που έθεσαν προς την Ομοσπονδία διεθνή ΜΜΕ, καθώς UEFA, AFC (Ασία) και CONCACAF (Βόρεια/Κεντρική Αμερική) πιέζουν να παραιτηθεί μετά την απόσυρση του σχεδιού του για την πώληση μεριδίου 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου (καθώς και άλλων διοργανώσεων).

Ουσιαστικά στο πλευρό του 56χρονου παραμένει η συνομοσπονδία της Αφρικής (CAF) και της Νότιας Αμερικανικής (CONMEBOL) με τον ίδιο πάντως να αποφεύγει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση από την Πολωνία όπου βρίσκεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών Κ20.

«Θα υπάρξουν πολλά να ειπωθούν, αλλά θα υπάρξει ο κατάλληλος χώρος και ο κατάλληλος χρόνος για να ειπωθούν αυτά», ήταν τα λόγια του ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα για να αμφισβητήσει τον Ινφαντίνο στις εκλογές του επόμενου έτους.