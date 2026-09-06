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ΔΕΘ

Μητσοτάκης για Νέα Τούμπα: Πρέπει να υπάρξει συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή, δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ

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Νέα αναφορά στη Νέα Τούμπα και το χρηματοδοτικό μοντέλο για την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η Πολιτεία θέλει να προχωρήσει σε ένα μικτό μοντέλο χρηματοδότησης.

«Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούργιο… Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούργιο γήπεδο αλλά πρέπει να υπάρχει και μία συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή, δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το χρηματοδοτικό μοντέλο θα είναι αντίστοιχο με εκείνο που έχει εφαρμοστεί σε άλλες αθλητικές υποδομές στην Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί.

«Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προ το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω πως μπορούμε να οριστικοποιήσουμε».

Η νέα τοποθέτηση έρχεται μία ημέρα μετά την αναφορά του στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την έναρξη των εργασιών για τη Νέα Τούμπα το καλοκαίρι του 2027.

ΔΕΘ Κυριάκος Μητσοτάκης

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