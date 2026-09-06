Επιχείρηση διάσωσης 44 αλλοδαπών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στο Κρητικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων