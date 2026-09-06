MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση διάσωσης 44 αλλοδαπών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στο Κρητικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Παράτυποι μετανάστες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από πυρκαγιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Αίγυπτος: Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε τηλεπαρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κόρα Καρβούνη για Αλέξη Σταμάτη: Το πώς μου ανακοίνωσαν τον θάνατό του ήταν το πιο σκληρό, έπαθα σοκ

ΔΕΘ 19 ώρες πριν

LIVE η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Νίκος Τσάφος: Η Ελλάδα είναι πλέον σημαντικός εξαγωγέας ρεύματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αττική: Φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά – Ξεκίνησε από αυτοκίνητο