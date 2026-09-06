Στιγμές τρόμου στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Έσκασαν δύο λάστιχα σε πούλμαν με 50 επιβάτες που επέστρεφε από τη ΔΕΘ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν σε πούλμαν που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μεταβεί για τη ΔΕΘ, έσκασαν δύο ελαστικά λίγο μετά τη Λαμία.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.



Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε για λίγο τον έλεγχο του οχήματος, όμως κατάφερε να το ακινητοποιήσει περίπου 100 μέτρα πιο κάτω. Μέσα στο όχημα επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και όχημα της Ιονίας Οδού για την ασφάλεια των επιβατών και τη διαχείριση της κατάστασης. Τελικά, οι επιβάτες παραλήφθηκαν από άλλο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη και η ταλαιπωρία τους ολοκληρώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, όταν έφτασαν στη Χαλκίδα.



Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.