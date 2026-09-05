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Τανάγρα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς μετά την πτώση του Phantom στο Athens Flying Week

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας στην Βοιωτία, μετά την πτώση αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια του  Athens Flying Week.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στο δάσος αμέσως μετά το περιστατικό με το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε εγκαταστάσεις επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα ήχησε το 112 το οποίο κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και επαρχιακής οδού Οινοής, προχώρησαν οι Αρχές, λόγω της πυρκαγιάς. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της Οινοής, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν συνολικά 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 36 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό τους.

Τανάγρα Φωτιά

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