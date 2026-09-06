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Δημαρέλος για τη συναυλία Ρέμου στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου: “Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με νέα διαμόρφωση”

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Νέα διαμόρφωση στον χώρο γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου ενόψει της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γ. Δημαρέλου

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς.

Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

Γιώργος Δημαρέλλος

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