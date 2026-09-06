Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μιχάλη Τουρατζίδη

Νυφούλα για πρώτη φορά ντύθηκε η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, Ιουλία Καλλιμάνη.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα τα τελευταία χρόνια έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του στενού της συνεργάτη, Μιχάλη Τουρατζίδη, που είναι μουσικός παραγωγός και δημιουργός πολλών από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη το απόγευμα της Κυριακής (06/09) παντρεύτηκε τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη, σε μία ρομαντική τελετή.

Σύμφωνα με το tlife.gr, ο γάμος της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη έγινε λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ στον ναό Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Νέας Ελβετίας.

«Ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, είναι ο άνθρωπός μου. Πίστεψε σε μένα παραπάνω απ’ ό,τι εγώ η ίδια. Με βοήθησε να μην έχω απωθημένα. Μου είπε “όταν σταματήσεις να έχεις απωθημένα, όταν σταματήσεις να λες ‘γιατί όχι εγώ;’, θα έρθει”. Και, πραγματικά, όπως μου τα είπε έγιναν. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

Χρειάστηκε να πάω σε πνευματικό για να πάρω βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πήγα σε έναν παππούλη που μου σύστησε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά πήγα για να μου διαβάσει μια ευχή, και πλέον έχει γίνει ο πνευματικός μου. Είναι ο πατήρ Αστέριος», είχε δηλώσει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο «Secret», τον Νοέμβριο του 2024.