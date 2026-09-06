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AfD: Είμαστε ανοιχτοί σε κυβέρνηση μειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, θέτει στο τραπέζι το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ, με πρωθυπουργό τον Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Ο Ζίγκμουντ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD, είναι ο νικητής των εκλογών και θα κυβερνήσει ακόμη και με πλειοψηφία μίας έδρας, δήλωσε ο Χρουπάλα στο ZDF.

«Εάν στο τέλος της βραδιάς δεν επαρκούν οι έδρες, είμαστε επίσης έτοιμοι για συνομιλίες και θα τείνουμε χείρα σε όλους όσοι θέλουν το καλό της Σαξονίας-Άνχαλτ και της Γερμανίας», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Χρουπάλα πρόσθεσε: «Μπορεί επίσης να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή από άλλα κόμματα. Και αυτό είναι μια δυνατότητα, χωρίς να χρειαστεί να σχηματιστεί συνασπισμός».

Γερμανία

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