AfD: Είμαστε ανοιχτοί σε κυβέρνηση μειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, θέτει στο τραπέζι το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ, με πρωθυπουργό τον Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Ο Ζίγκμουντ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD, είναι ο νικητής των εκλογών και θα κυβερνήσει ακόμη και με πλειοψηφία μίας έδρας, δήλωσε ο Χρουπάλα στο ZDF.

«Εάν στο τέλος της βραδιάς δεν επαρκούν οι έδρες, είμαστε επίσης έτοιμοι για συνομιλίες και θα τείνουμε χείρα σε όλους όσοι θέλουν το καλό της Σαξονίας-Άνχαλτ και της Γερμανίας», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Χρουπάλα πρόσθεσε: «Μπορεί επίσης να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή από άλλα κόμματα. Και αυτό είναι μια δυνατότητα, χωρίς να χρειαστεί να σχηματιστεί συνασπισμός».