Τζιτζικώστας: Η βιομηχανία είναι ο κλάδος της οικονομίας που συμβάλλει περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας

«Η βιομηχανία είναι ο κλάδος της οικονομίας που συμβάλλει περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας και της Ευρώπης και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Στις Βρυξέλλες έχετε έναν δικό σας άνθρωπο που αντιλαμβάνεται την αξία της βιομηχανίας σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά» τόνισε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας εγκαινιάζοντας σήμερα το περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) στην 90η ΔΕΘ και δεσμεύθηκε ότι στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του θα δώσει μάχες στις Βρυξέλλες προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος.

«Χωρίς τη βιομηχανία δεν υπάρχουν εξαγωγές. Χωρίς τη βιομηχανία δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Χωρίς τη βιομηχανία δεν υπάρχουν ολόκληρες κωμοπόλεις και δίκτυα που στήνονται γύρω από αυτές» επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας υπογραμμίζοντας ότι η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως κορυφαία της προτεραιότητα το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο έργο της βιομηχανίας.

«Η παρουσία μου εδώ δεν είναι μόνο λόγω της ιστορικής και προσωπικής σχέσης που έχω μαζί σας, αλλά είναι και γιατί έχω την ευθύνη ενός χαρτοφυλακίου σήμερα για όλη την Ευρώπη που αντιστοιχεί στο 30% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 40% της Ελλάδας λόγω του τουρισμού» είπε προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες επηρεάζουν ευθέως και άμεσα την ελληνική βιομηχανία και ανέφερε ως παράδειγμα τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι και από εκεί δυτικά με την Κεντρική Ευρώπη και ανατολικά με τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

«Σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, σύγχρονος σιδηρόδρομος. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για τη βιομηχανία; Διότι όχι μόνο θα μπορείτε να εξάγετε και να διώχνετε τα προϊόντα που παράγετε, αλλά και επίσης να εισάγετε τις πρώτες ύλες για να παράγετε τα βιομηχανικά σας προϊόντα ταχύτερα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με μικρότερο κόστος, άρα ανταγωνιστικότητα» ανέφερε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι παρουσίασε πολύ πρόσφατα τη στρατηγική για τη βιομηχανία της ναυτιλίας και των ναυπηγείων της Ευρώπης, τονίζοντας ότι επιδίωξη είναι με συγκεκριμένα κίνητρα όχι μόνο σταθεροποιηθεί η βιομηχανία, αλλά να ενισχυθεί η προσπάθεια να κρατηθεί η ναυπήγηση πλοίων στην Ευρώπη.

Ανέφερε ακόμη ότι πριν από μερικούς μήνες παρουσιάστηκε η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανικής Παραγωγής (Industrial Accelerator Act), για το οποίο πρέπει να γίνει κάποια στιγμή σοβαρή συζήτηση στην έδρα του ΣΒΕ και ότι θα προγραμματιστεί επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ για συζήτηση για τη βιομχηανία και τις υποδομές.

Επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι το βασικότερο ζήτημα, ανέφερε ότι πίσω από αυτό κρύβονται μια σειρά από θέματα, το πώς θα μπορέσει η βιομηχανία να ακολουθήσει την τεχνολογική ανάπτυξη, το πώς θα μπορέσει η βιομηχανία να προσαρμοστεί στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το πώς θα μπορέσει η βιομηχανία να ανταποκριθεί στο αίτημα, της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και το πώς η βιομηχανία θα ανταποκριθεί στα προβλήματα κόστους ενέργειας, τα οποία έχουν εκτιναχθεί, ιδιαίτερα μετά τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή στους πολέμους.

«Δεν σας κρύβω, και δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι το ζήτημα ειδικά της ενέργειας το επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί. Όμως και γι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαντήσεις. Ήδη βρισκόμαστε σε συντονισμό με τα κράτη – μέλη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας και φροντίζουμε να μην υπάρχουν ελλείψεις, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Έχουμε δώσει τα εργαλεία στα κράτη – μέλη για να μπορέσουν να επιδοτήσουν τη διαφορά του κόστους ενέργειας και θα το κάνουν» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα από όλους τους κλάδους το έχει η βιομηχανία. Άρα πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία για να πάμε στις επόμενες μέρες» τόνισε η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντ.

Η παρουσία του Επιτρόπου της Ε.Ε. Απόστολου Τζιτζικώστα το χαρτοφυλάκιο του οποίου είναι οι υποδομές συγκεκριμένα, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια έχει μεγάλη σημασία, είπε η κ. Σαράντη επισημαίνοντας ότι η βιομηχανία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς καλά δίκτυα.

«Με όλα αυτά που μπορεί και πετυχαίνει ο Επίτροπος της Ε.Ε. μέσα από το χαρτοφυλάκιο του, θα μπορέσει η χώρα μας να βρει τρόπο να αναπτύξει περισσότερο τα δίκτυα. Είναι πολύ κοντά μας διαχρονικά» ανέφερε και πρόσθεσε ότι ο ΣΒΕ είναι ο μόνος κοινωνικός εταίρος της χώρας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η βιομηχανία συγκρατεί τον πληθυσμό στην περιφέρεια. Ο ΣΒΕ έχει μέλη από όλη την Ελλάδα, αλλά οι περισσότερες βιομηχανίες είναι από την περιφέρεια. Αυτές τις βιομηχανίες θέλουμε να στηρίξουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την βιομηχανία για να πάμε στις επόμενες μέρες» υπογράμμισε.

Στο περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Υπαίθριος Χώρος, Τομέας Α11 | Stand 1) οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τον ρόλο του ΣΒΕ ως εθνικού κοινωνικού εταίρου και θεσμικής φωνής της βιομηχανίας και της περιφερειακής οικονομίας, να μάθουν μέσα από Quiz για τον κοινωνικό διάλογο, τον ρόλο του ΣΒΕ και τις βασικές θέσεις της βιομηχανίας, μέσα από Poll να καταθέσουν τη δική τους άποψη για το παραγωγικό μέλλον της χώρας και να μοιραστούν τη δική τους οπτική για τη βιομηχανία και την ελληνική οικονομία σε Video Corner.