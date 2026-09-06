Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου:

1860 Ο Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι οδηγεί τους «κοκκινοπουκαμισάδες» του στην κατάληψη της Νάπολης, κατά τη διάρκεια του ιταλικού πολέμου της ανεξαρτησίας.

1861 Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστείδη Δόσιο.

1901 Ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονεί τον Αμερικανό πρόεδρο Γουίλιαμ Μακίνλεϊ.

1955 Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε εννέα ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της Πόλης.

1966 Ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αφρικής, Χέντρικ Φέρβερντ, δολοφονείται στο Κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Φέρβερντ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του απαρτχάιντ.

1985 Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

1997 Την 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ο οποίος κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο Ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη.

Γεννήσεις

1772 Λογγίνος Χέυδεν, ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 5/10/1850)

1860 Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/11/1912)

1925 Αντρέα Καμιλέρι, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. (Θαν. 17/7/2019)

Θάνατοι

1998 Ακίρα Κουρασάβα, Ιάπωνας σκηνοθέτης. («Γιοζίμπο», «7 Σαμουράι», «Ραν») (Γεν. 23/3/1910)

2007 Λουτσιάνο Παβαρότι, Ιταλός τενόρος. (Γεν. 12/10/1935)

2011 Μάικλ Χαρτ, Αμερικανός συγγραφέας, εφευρέτης του e-book. (Γεν. 8/3/1947)

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