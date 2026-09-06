Super League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη δύο νίκες στο πρωτάθλημα (4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό και 1-2 στον Ατρόμητο) και φτάνει με το γκολμάχικο του κοφτερό. Η μοναδική του πρόσφατη αποτυχία ήταν ο αποκλεισμός στο Conference League από τη νορβηγική Μπραν.

Το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ για τον ΠΑΟΚ στη φετινή Super League.

Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ, ενώ το pre game της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00.

Η μετάδοση του αγώνα ακολουθεί στις 21:30 στο πρόγραμμα του σταθμού.