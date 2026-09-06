Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.