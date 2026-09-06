Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα και μέτρα αυτοπροστασίας
- Τανάγρα: Συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου “ξεκλειδώνουν” τα αίτια της τραγωδίας – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
- Βολιβία: Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 14 αγνοούμενοι μετά τις ισχυρές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση