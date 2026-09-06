Θεσσαλονίκη: Ζωντανεύουν απόψε στην Καλαμαριά οι μνήμες του ξεριζωμού από τη Μικρασιατική καταστροφή

Η Νέα Κρήνη στην Καλαμαριά τιμά απόψε τη μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής και των προσφύγων που αναγκάστηκαν πριν 104 χρόνια, να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, μέσα από μια επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Μνήμης Ξεριζωμού και Προσφυγιάς», αφιερωμένη στον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Η «Ημέρα Μνήμης Ξεριζωμού και Προσφυγιάς» πραγματοποιείται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 104 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή» διοργανώνει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 μια ιδιαίτερη βραδιά μνήμης στην παραλία της Νέας Κρήνης.

Η εκδήλωση συνδυάζει την ιστορική μνήμη με το θέατρο, τη μουσική και τον χορό, μεταφέροντας στο σήμερα τις εμπειρίες των ανθρώπων που έφτασαν ως πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 20:00 με την τέλεση τρισάγιου για τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής, στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού Νέας Κρήνης.

Στις 20:30 θα ακολουθήσει η θεατρομουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Μνήμες που δεν σβήνουν. Ρίζες που μας ενώνουν».

Μέσα από τον λόγο, τη μουσική και την κίνηση, η παράσταση επιχειρεί να ζωντανέψει μνήμες από τον ξεριζωμό και την προσφυγική εμπειρία, αναδεικνύοντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς των απογόνων των προσφύγων με την ιστορία και τον πολιτισμό των προγόνων τους.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η αναπαράσταση της άφιξης των προσφύγων από τη θάλασσα στην παραλία της Νέας Κρήνης.

Η δράση λειτουργεί ως συμβολική επιστροφή στις μαύρες μέρες του 1922, αλλά και ως υπενθύμιση της δύναμης με την οποία οι πρόσφυγες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν νέες κοινότητες, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις και την ταυτότητά τους.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης του Δήμου Καλαμαριάς στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ την υγειονομική κάλυψη αναλαμβάνει η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών – ΟΜΑΚ.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ημέρας Μνήμης:

20:00 – Τέλεση τρισάγιου για τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού Νέας Κρήνης.

20:30 – Θεατρομουσικοχορευτική παράσταση «Μνήμες που δεν σβήνουν. Ρίζες που μας ενώνουν» και

Αναπαράσταση της άφιξης των προσφύγων από τη θάλασσα στην παραλία της Νέας Κρήνης.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Χώρος: Παραλία Νέας Κρήνης, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Εμμ. Γαγύλη 2, δίπλα στο πρώην Νοσοκομείο Παναγία

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή»