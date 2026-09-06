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Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή του ΕΥΟΣΜΟΥ, σε τμήμα της ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από το ύψος της ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως και την ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, καθώς και σε τμήμα της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, από την συμβολή της με την ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ έως και το ύψος της ΑΘΗΝΑΣ καθώς και σε τμήματα των καθέτων του τμήματος αυτού (ΙΩΛΚΟΥ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ και ΑΘΗΝΑΣ).

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 στην ΒΙ.ΠΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, επί τμήματος καθώς και παρακείμενα/κάθετα της ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, από το 12ο χλμ της οδού εώς και την είσοδο της οδού στο χωριό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ.

Θεσσαλονίκη

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