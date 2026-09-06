Θεσσαλονίκη: Σήμερα η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ
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Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερή επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την έναρξη της 90ής ΔΕΘ.
Σήμερα ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” όπου και θα απαντήσει στα ερωτήματα των εκπροσώπων του Τύπου.
Η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 12:00.
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