Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ: “Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο πιλότων, θα σταθούμε δίπλα τους”

Την οδύνη του για την τραγική απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον καθημερινό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Πολιτεία θα στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες των αδικοχαμένων αξιωματικών.

Χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά.»