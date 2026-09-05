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ΚΚΕ: Να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής πολεμικού αεροσκάφους στην Τανάγρα

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Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους των χειριστών του Phantom, που έχασαν άδικα τη ζωή τους, όταν αυτό συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων για την εκδήλωση Athens Flying Week».

«Από αυτό το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πολλών ακόμα ανθρώπων, προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα για τη σκοπιμότητα αυτών των εκδηλώσεων, πολύ περισσότερο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς» σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Πρέπει άμεσα να δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, τη λειτουργία του μηχανισμού εκτίναξης και άλλων συστημάτων ασφαλείας, όπως επίσης άμεσα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την κατάσβεση της επικίνδυνης πυρκαγιάς εντός της βιομηχανικής περιοχής, που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα του τραγικού συμβάντος».

ΚΚΕ

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