Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτεταμένη ανακαίνιση του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

Σύμβαση δωρεάς, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναβάθμιση των βασικών χώρων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, υπέγραψαν σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Χρυσάφης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα και του γενικού γραμματέα Μεταφορών, Στέλιου Σακαρέτσιου.

Το έργο επικεντρώνεται στην κεντρική αίθουσα του Σταθμού, η οποία θα αναδιαμορφωθεί συνολικά, με αντικατάσταση του δαπέδου και των σταθερών καθισμάτων, νέα κουφώματα στις εισόδους, καθαρισμό των μαρμάρινων επενδύσεων και ενίσχυση του φωτισμού. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέου, αναβαθμισμένου σημείου πληροφοριών, καθώς και η ανανέωση των όψεων των καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική αίθουσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση των εκδοτηρίων εισιτηρίων, με νέες επενδύσεις, υάλινα διαχωριστικά ασφαλείας και νέα σήμανση και στα οκτώ εκδοτήρια, καθώς και παρεμβάσεις στα δάπεδα, τα κουφώματα και τους πάγκους εξυπηρέτησης.

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Ανακαινίζονται πλήρως οι χώροι υγιεινής του υπογείου, με πρόβλεψη για ΑμεΑ και διαμορφώνεται προσβάσιμη διαδρομή προς αυτούς, με την εγκατάσταση κατάλληλου αναβατορίου ΑμεΑ και την αναβάθμιση του κλιμακοστασίου και των κοινόχρηστων χώρων.

Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και να ολοκληρωθούν έως τις 25 Ιανουαρίου 2027.

«Ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης αποτελεί μια κομβική πύλη εισόδου και εξόδου για την πόλη και έναν σημαντικό κρίκο του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Η ανακαίνισή του αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που έρχεται να συμπληρώσει τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών και των υπηρεσιών προς τους επιβάτες», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, και προσέθεσε:

«Με τη σημαντική δωρεά της METLEN, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο Σταθμός να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και των πολιτών της. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη METLEN για τη συμβολή της, που αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση παρεμβάσεων με άμεσο κοινωνικό όφελος».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης δωρεάς σηματοδοτεί μια ουσιαστική παρέμβαση σε έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Στόχος μας είναι ο Σταθμός Θεσσαλονίκης να γίνει λειτουργικός, σύγχρονος και προσβάσιμος, προσφέροντας καλύτερη εμπειρία στους επιβάτες. Ευχαριστούμε θερμά τη METLEN για τη σημαντική συμβολή και τη συνεργασία της. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για παρεμβάσεις σε άλλους σταθμούς του δικτύου. Η αναβάθμιση των σταθμών αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εποχής του ελληνικού σιδηροδρόμου».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Χρυσάφης, ανέφερε: «Η αναβάθμιση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική επένδυση όχι μόνο στις υποδομές της πόλης, αλλά και στην ίδια την εικόνα και την εξωστρέφεια της χώρας. Ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο σταθμού μπορεί να γίνει σημείο υποδοχής της πόλης αντάξιο της ιστορίας και των κατοίκων της. Για τη METLEN, η συμβολή μας στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας συνολικά αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση, αλλά και ιδιαίτερη τιμή».