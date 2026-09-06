MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 6/9 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Τανάγρας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Βοιωτία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΚΚΕ: Να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής πολεμικού αεροσκάφους στην Τανάγρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Παγκράτι: Νεαροί “έπαιξαν” ξύλο μέσα σε γεμάτο αστικό λεωφορείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

“Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Γιαγκελόνια για τερματοφύλακα Αμπράμοβιτς” γράφουν στην Πολωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ν. Κεραμέως: Μείωση του χρόνου απονομής κύριας σύνταξης από 500 σε 42 ημέρες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μαραθώνας: Τη Δευτέρα η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σορό της 90χρονης – Παραμένουν κρατούμενοι