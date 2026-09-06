Ένταση με τη Σοφία Βούλτεψη on air στην εκπομπή “Τώρα μαζί”: “Δεν θα ζητήσω συγγνώμη”

Χαμός προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) στον «αέρα» της εκπομπής «Τώρα μαζί» του Open, όπου ήταν – μεταξύ άλλων – καλεσμένη η Σοφία Βούλτεψη.

Η Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Open μαζί με τη Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, τον Θανάση Τζίμα του ΚΚΕ, τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας και τον Διονύση Τεμπονέρα της ΕΛ.Α.Σ. Οι οικοδεσπότες Χρήστος Τσιγουρής και Χρύσα Φώσκολου συζήτησαν με τους καλεσμένους τους τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τα αίματα άναψαν όταν η κουβέντα στράφηκε στη «μαύρη τρύπα» της εκπαίδευσης αλλά και στις παροχές και την κοστολόγηση στη ΔΕΘ.

Όπως βλέπουμε μετά το 22ο λεπτό η Σοφία Βούλτεψη έρχεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύρης Ελευθερίας.

«Να περιμένετε να έρθει η σειρά σας», είπε με έντονο ύφος ο Αλέξανδρος Καζαμίας στη Σοφία Βούλτεψη, προσθέτοντας: «Συγγνώμη να πείτε».

«Θα απαντήσω με τα λόγια σας. Εφημερίδα Τα Νέα 8 Οκτωβρίου 2003. Η “μαύρη τρύπα” της εκπαίδευσης εξηγούν γιατί γίνεται αυτό», αποκρίθηκε η Σοφία Βούλτεψη.

«Τα λόγια μου είναι αυτά; Ποια μου λόγια είναι αυτά; Σας ρωτάω εγώ. Μου λέτε τα λόγια σας που διαβάζετε ΠΑΣΟΚ;», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Θα σταματήσετε;», τον ρώτησε εκνευρισμένη η Σοφία Βούλτεψη.

«Αφού μου διαβάζετε άσχετα πράγματα. Και να πείτε συγγνώμη», απάντησε ο συνομιλητής της.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε έκρυθμη με τη Σοφία Βούλτεψη να λέει σε έντονο ύφος: «Θέλω να απαντήσω, να περιμένεις».

«Παρακαλώ, ο κόσμος δεν μπορεί τις φωνές», παρενέβη η Χρύσα Φώσκολου.

«Όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη», είπε έξαλλη η Σοφία Βούλτεψη.

Η ένταση με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας συνεχίστηκε με τη Σοφία Βούλτεψη: «2003. Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Γκεσούλης. Δεν ανέλαβαν υπηρεσία λόγω μητρότητας, κύησης, ασθενείας. Αύγουστος 2010. Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Δηλώσεις. Διορίστηκαν την Τρίτη και την Πέμπτη. Το 30% ζήτησε άδεια είτε λόγω επαπειλούμενης κύησης είτε λόγω ανατροφής παιδιών. Να τα βρείτε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν το αμφισβητώ αυτό».

«Αυτά που λέτε είναι σεξιστικά. Αφήστε τις δικαιολογίες. Αφήστε τις δικαιολογίες. Είναι ντροπή αυτό», της απάντησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, πρόσθεσε: «Πείτε συγγνώμη να τελειώσει η υπόθεση. Πάρτε τα πίσω και πείτε συγγνώμη».

«Όχι, δεν θα τα πάρω πίσω», αποκρίθηκε η Σοφία Βούλτεψη.

«Παρακαλώ πολύ να συντονίσουμε. Εμείς θα επιτρέψουμε. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ», διέκοψε τη Σοφία Βούλτεψη η Χρύσα Φώσκολου.

«Θα με αφήσεις να απαντήσω; Μπορώ να απαντήσω;», ρώτησε εκνευρισμένη η Σοφία Βούλτεψη τη δημοσιογράφο.