Τανάγρα: “Να αποσύρουν αύριο το πρωί τα Phantom” είπε συντετριμμένος ο θείος του 37χρονου Σμηναγού

Συντετριμμένος ο θείος του 37χρονου Σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του χθες, στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια των επιδείξεων στο «Athens Flying Week» στην Τανάγρα, μιλά στον ΣΚΑΪ για τον αδικοχαμένο ανιψιό του.

Όπως περιγράφει, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, τόσο ο ίδιος όσο και η υπόλοιπη οικογένεια, ένιωθαν μεγάλη αγωνία κάθε φορά που ο Δημήτρης πετούσε.

Αναφέρει το πως η είδηση του θανάτου του 37χρονου έχει συγκλονίσει όχι μόνο τους δικούς του ανθρώπους που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που έχει συμβεί αλλά συνολικά τον τόπο καταγωγής του, που καμάρωνε για αυτόν, επισημαίνοντας το «τραγικό παιχνίδι της μοίρας» καθώς το ερχόμενο Σάββατο η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει καθώς θα βαπτιζόταν η μόλις 5 μηνών κορούλα του και αντ’ αυτού βυθίζεται στο πένθος.

Παράλληλα τονίζει ότι ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί, αποκαλύπτοντας πως και ο ίδιος ο Σμηναγός ανησυχούσε και του έλεγε συχνά ότι υπάρχουν προβλήματα στα αεροσκάφη, ωστόσο δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο πέρα από τις συντηρήσεις.

«Απλώς πήρε ο διοικητής από κάτω και είπε ότι χάθηκε ο Δημήτρης. Πολύ καλό παιδί. Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Από μικρό παιδί.Ήταν το όνειρό του…», λέει ξεσπώντας σε λυγμούς ενώ θυμάται πως ο σμηναγός ήδη από 5 χρονών, έδειχνε τρομερό ενδιαφέρον με τα αεροπλάνα.

Επισημαίνει πως ο άτυχος Σμηναγός δεν ήθελε απλώς να μπει στην Πολεμική Αεροπορία, επιθυμούσε συγκεκριμένα να είναι πιλότος και όχι να είναι μηχανικός, νιώθοντας πως έτσι προστάτευε την πατρίδα του.

Ο Δημήτρης, εξηγεί, πετούσε 13 χρόνια με το ίδιο αεροπλάνο.

«Τώρα, τελευταία, έχει γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα» προσθέτει σχολιάζοντας πως επρόκειτο για σκάφη 50-60 ετών.

«Να τα αποσύρουν αύριο το πρωί», τονίζει.

«Τι να λέμε τώρα; Τι να πούμε; Έπρεπε να τα καταργήσουν όλα από την πρώτη στιγμή. Τι να πούμε;», διερωτάται ευχόμενος ο ανιψιός του και ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, να είναι οι τελευταίοι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας που χάνουν τη ζωή τους.