“Η μπάλα στο γήπεδο της κυβέρνησης”: Ώριμος ο Α.Σ. Άρης για το νέο γήπεδο – Αίτημα για δεσμεύσεις πριν τις εκλογές

Σε τροχιά εξελίξεων μπαίνει το ζήτημα της δημιουργίας του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Άρη, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και την επίσημη αντίδραση του Συλλόγου. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Εργασίας για το νέο γήπεδο του Α.Σ. Άρης ξεκαθαρίζει πως οι συνθήκες είναι πλέον «απολύτως ώριμες» και ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Διπλή Ανάπλαση για τη Χαριλάου και τη Θεσσαλονίκη

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Εργασίας εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναφορά του Πρωθυπουργού στο project, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία του έργου. Όπως σημειώνεται, η προτεινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης —που περιλαμβάνει το ιδιόκτητο γήπεδο της Χαριλάου— δεν προσφέρει λύση μόνο στις αθλητικές ανάγκες του Άρη, αλλά υπηρετεί συνολικά την ολιστική και βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

«Αποκατάσταση της ισονομίας»

Ο Α.Σ. Άρης δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη των επόμενων βημάτων στην Πολιτεία.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», τονίζει η Επιτροπή Εργασίας, κλείνοντας την ανακοίνωσή της με το σαφές μήνυμα ότι «η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί».

Το αίτημα των κιτρινόμαυρων θέτει πλέον το έργο στην ατζέντα των πολιτικών εξελίξεων, με τον κόσμο της ομάδας να αναμένει τις επίσημες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Θα ήθελες να προσθέσουμε κάποιο σχετικό παρασκήνιο για το project της Διπλής Ανάπλασης ή να προσαρμόσουμε το ύφος για διαφορετικού τύπου μέσο (π.χ. αθλητικό site ή πολιτικό/δημοσιογραφικό portal);