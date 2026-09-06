Συνελήφθη 53χρονος για πυρκαγιά από καύση απορριμμάτων στο Άγιο Όρος
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Σ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για την διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Όρους.
Ειδικότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπός ηλικίας 53 ετών για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 5 Σεπτεμβρίου στις 14:15 πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.
Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΕΛΑΣ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Γνωρίζει καλά πως έχει αντίπαλο, οι εκλογές δεν θα είναι όπως τις έχει ονειρευτεί
- Σαββίδης: Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου
- “Η μπάλα στο γήπεδο της κυβέρνησης”: Ώριμος ο Α.Σ. Άρης για το νέο γήπεδο – Αίτημα για δεσμεύσεις πριν τις εκλογές