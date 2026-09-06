Σαββίδης: Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου

Μήνυμα με ξεκάθαρη τοποθέτηση στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη.

Ο Κώστας Σανίδης επικοινώνησε με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου, αναφερόμενος τόσο στις αλλαγές που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και στην πορεία της ομάδας, ενώ στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ελληνισμό του Πόντου και στην προσφορά του Ιβάν Σαββίδη.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Σανίδη προς τον Ιβάν Σαββίδη

Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!

Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία, ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.

Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης

Ο Ιβάν Σαββίδης απάντησε προσωπικά στον Κώστα Σανίδη, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του. Στο μήνυμά του ήταν κατηγορηματικός αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να τον πουλήσει, ενώ συνέδεσε τη θέση του αυτή με την πίστη, την τιμή και την ποντιακή του ψυχή.

Η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη

Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.

Πηγή: paok24.com