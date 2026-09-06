Κ. Τσουκαλάς: Αντίπαλος μας η ΝΔ – Σημασία δεν έχουν μόνο οι δεσμεύσεις αλλά και η αξιοπιστία εκείνου που τις εκφωνεί

Για το ΠΑΣΟΚ «ο πραγματικός πολιτικός αντίπαλος είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα Libre.gr.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι το κόμμα του δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης, «την ώρα που η Νέα Δημοκρατία πρέπει να λογοδοτήσει για τα αποτελέσματα της πολιτικής της στην καθημερινότητα των πολιτών». «Η δική μας μάχη είναι να παρουσιάσουμε μια σοβαρή, προοδευτική και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε αυτή την πολιτική» τονίζει.

Στο ερώτημα τί ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ ως προς την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως «όταν επανειλημμένα οι παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα τοποθετούνται χρονικά ακριβώς πριν από σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς ποιον τελικά θεωρεί βασικό πολιτικό του αντίπαλο». «Σημασία δεν έχουν μόνο οι δεσμεύσεις που εξαγγέλει κάποιος, αλλά και η αξιοπιστία εκείνου που της εκφωνεί», σχολιάζει.

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, τη στρατηγική της διεύρυνσης και το εάν έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ πρόσωπα όπως η Θ. Τζάκρη και Ν. Κασιμάτη, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «η δική μας δουλειά είναι να αποδείξουμε στους πολίτες ότι υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Προσθέτει ότι «όποιος συμφωνεί με τις βασικές αρχές, τις αξίες και το προγραμματικό πλαίσιο της παράταξης μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια». «Για συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είναι σωστό να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις. Ούτε οι προηγούμενες πολιτικές επιλογές κάποιου αποτελούν από μόνες τους διαβατήριο ούτε όμως πιστεύουμε σε λογικές αποκλεισμών. Το βασικό κριτήριο είναι η πολιτική και προγραμματική σύγκλιση και η συνέπεια απέναντι σε όσα θέλουμε να αλλάξουμε στη χώρα», αναφέρει.

Ως προς το ποιοι θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις εκλογικές επιλογές των πολιτών, σημειώνει ότι «η ακρίβεια θα είναι αναμφίβολα ένα από τα καθοριστικά ζητήματα», κάνοντας λόγο για «προφανή κυβερνητική αποτυχία». Σημειώνει ότι όμως οι πολίτες θα κρίνουν και το συνολικό αποτύπωμα μιας διακυβέρνησης: «Θα κρίνουν τις υποκλοπές, τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λειτουργία των θεσμών, τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και το αν υπάρχει πραγματική λογοδοσία…». Υποστηρίζει πως από εκεί και πέρα το κρίσιμο ερώτημα των εκλογών θα είναι αν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, για να υπογραμμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να κριθεί ακριβώς σε αυτό το επίπεδο.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ψηφοφόρους που απέχουν, διαμηνύει ότι «δεν ζητάμε από τους πολίτες να επιστρέψουν για λόγους νοσταλγίας. Τους ζητάμε να συγκρίνουν προγράμματα, πολιτικές και αξιοπιστία και να αποφασίσουν ποιος μπορεί πραγματικά να οδηγήσει τη χώρα σε μια διαφορετική κατεύθυνση».

Ως προς το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους σημειώνει ότι «δεν λύνεται ούτε με ευχολόγια ούτε με την πλήρη παράδοση του οφειλέτη στις απαιτήσεις των funds», αλλά ότι «χρειάζονται κανόνες, διαφάνεια και πραγματικές δυνατότητες δεύτερης ευκαιρίας».