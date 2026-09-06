Τζένη Μπότση: “Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί”, της είπε η κόρη της

Στη σχέση με την κόρη της αναφέρθηκε η Τζένη Μπότση, δηλώνοντας πως το παιδί της, της εξέφρασε την αγάπη της, χαρακτηρίζοντάς την ηθοποιό ως «την καλύτερη μαμά» και τον εαυτό της ως «το πιο τυχερό παιδί».

Η Τζένη Μπότση και η κόρη της πέρασαν τρεις ημέρες στην Τζια και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Instagram, εξήγησε ότι στην απόδραση ήταν οι δύο τους.

Περιγράφοντας τις στιγμές που έζησαν μαζί, η ηθοποιός σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το πρόγραμμα τους περιλάμβανε παιχνίδι, ζωγραφική, διάβασμα και βόλτες στα σοκάκια του νησιού.

Όσο για τη συζήτηση που είχε με την κόρη της στο αυτοκίνητο κατά την επιστροφή, η Τζένη Μπότση μοιράστηκε μερικά λόγια που της είπε το παιδί της: «Μετά από αυτές τις 3 μέρες γυρίσαμε πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου. Οι στιγμές που μοιραστήκαμε ήταν μαγικές, αλλά το πιο συγκινητικό ήταν οι κουβέντες που ανταλλάξαμε στο αυτοκίνητο την ώρα του γυρισμού: Αλίκη σε ευχαριστώ για το όμορφο 3ημερο, πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Νομίζω ότι είσαι η καλύτερη μου φίλη

Και εκείνη σαν πιο ώριμη από εμένα απάντησε: Εγώ ευχαριστώ μαμά, αλλά δεν είσαι η καλύτερη μου φίλη. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί. Και κάπως έτσι με επανέφερε στην τάξη. Γιατί σίγουρα δεν είμαστε φίλες. Και ούτε και εγώ θα ήθελα να γίνουμε ποτέ. Ο ρόλος που μου έχει δώσει με συναρπάζει περισσότερο».

Όσο για το ταξίδι τους στην Τζια, η ηθοποιός σημείωσε σε άλλο σημείο: «Μετά από μια περίοδο χωρίς σχολείο και υποχρεώσεις, με φίλους, πανηγύρια, ξενύχτια, παιχνίδια στη θάλασσα, σινεμά, θέατρο, κρυφτό, κυνηγητό, παγωτά, μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Αποφάσισα φέτος να ξεκλέψω 3 μέρες και πήγα με την Αλίκη στη Τζια. Χωρίς φίλους, χωρίς παιδάκια, χωρίς παρέες, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο οι δυο μας. Και περάσαμε φανταστικά. Μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ uno, ζωγραφική και διάβασμα. Καθόμασταν αγκαλιά και διάβαζε η καθεμία το βιβλίο της. Κάναμε βόλτες στα γραφικά σοκάκια, συζητούσαμε, κάναμε όνειρα, γελούσαμε».