Λαβρόφ για το drone στη Λειψία: Οι κατηγορίες της Δύσης σηματοδοτούν “την έναρξη πραγματικού πολέμου”

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής της Μόσχας προχώρησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με αφορμή τις κατηγορίες της Γερμανίας για ρωσική εμπλοκή στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε σήμερα ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται από δυτικές χώρες εναντίον της Μόσχας αποτελούν, «σε μεγάλο βαθμό, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη απόδοση της ευθύνης στη Ρωσία από τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών, ο τρόπος δράσης και τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως τα πρόσωπα που εμπλέκονταν ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο

Το drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους εμπορευματικών μεταφορών και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της Ουκρανίας και επιχειρήσεων εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά αντιμέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και του πολιτιστικού κέντρου «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο.

Η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες» και «παράλογες», κάνοντας λόγο για πρωτοφανή κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Παράλληλα, ανακοίνωσε το κλείσιμο των παραρτημάτων του γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη απειλή από εσκεμμένες υβριδικές ενέργειες και εξετάζοντας την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.