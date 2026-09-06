Φωτιά στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας – Σηκώθηκαν και 6 αεροσκάφη
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 16:00.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
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