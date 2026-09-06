Δήμας από Θεσσαλονίκη: Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” αυξάνεται κατά 8%

Τη στρατηγική σημασία των υποδομών και των μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα, με αιχμή τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τον ρόλο τους στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της χώρας με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Business Dinner του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επενδύσεις και τις παραχωρήσεις αεροδρομίων, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζήτηση η προοπτική παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που σήμερα βρίσκονται υπό δημόσια διαχείριση.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία του, την οποία συντόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ Άγις Παπαδόπουλος, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν ήδη παραχωρηθεί, σημειώνοντας ότι πλέον «η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων» μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός αεροδρομίου που διαχειρίζεται ο ιδιωτικός και ενός που διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας.

«Δεν θέλω να πω ότι τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργούν καλά. Λειτουργούν. Αλλά υπάρχει διαφορά και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, η οποία, όπως είπε, υπεγράφη πριν από περίπου δύο μήνες. Χαρακτήρισε το αεροδρόμιο υποδομή με «τεράστιες δυνατότητες» και εκτίμησε ότι η παραχώρηση μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξή του.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Στόχος, όπως είπε, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών υποδομών, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με την Ευρώπη.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, αυξάνεται κατά περίπου 8%, έναντι αύξησης κοντά στο 5% στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Χαρακτήρισε την εξέλιξη ενθαρρυντική και τη συνέδεσε με τα οφέλη από τη συνεργασία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Σε ό,τι αφορά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η περιοχή διαθέτει «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» και υψηλή γεωπολιτική αξία, καθώς μπορεί να αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου που συνδέει ενέργεια, logistics, εφοδιαστικές αλυσίδες, δεδομένα και ασφάλεια.

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επισήμανε ότι αποτελεί σημαντική πύλη εμπορίου προς τη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων προς τα βόρεια σύνορα και τον άξονα Αθήνας-Πειραιά, όπως είπε, ενισχύει τις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε σημαντικό logistics hub για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση του Ε65, στη σύγχρονη Εγνατία Οδό, καθώς και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων στις συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και σε νέα οδικά έργα και παρακάμψεις.

Για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός σημείωσε ότι η πόλη διαθέτει πλέον 18 σταθμούς μετρό, καθώς και νέο στόλο λεωφορείων, γεγονός που, όπως υποστήριξε, ενισχύει τον μητροπολιτικό της ρόλο.

Ο κ. Δήμας συνέδεσε την αναβάθμιση των υποδομών με την ευρύτερη οικονομική πορεία της χώρας, αναφέροντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες από 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεταξύ άλλων, εξήρε τη συμβολή γερμανικών εταιρειών του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «περισσότερη συνδεσιμότητα για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

St. Schulte: Η Fraport επενδύει 125 εκατ. ευρώ στην Καλαμάτα – 39 εκατ. επιβάτες στα 14 ελληνικά αεροδρόμια το 2026

Τη δέσμευση της Fraport για συνέχιση των επενδύσεών της στην Ελλάδα, με αιχμή την Καλαμάτα, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport AG, Stefan Schulte.

Γνωστοποίησε ότι η Fraport αναμένεται να αναλάβει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από τον Νοέμβριο να ξεκινήσει επενδύσεις ύψους περίπου 125 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν νέο τερματικό σταθμό και επέκταση της δυναμικότητας του αεροδρομίου.

Αναφερόμενος στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ανέλαβε η Fraport Greece το 2017, σημείωσε ότι η εταιρεία κατέβαλε αρχικό τίμημα παραχώρησης 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι αρχικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ. Συνολικά, όπως είπε, οι επενδύσεις έχουν ανέλθει μέχρι σήμερα σε περίπου 2 δισ. ευρώ ή και περισσότερο.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε πέντε νέους τερματικούς σταθμούς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις στα αεροδρόμια, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από τη συμβατική προθεσμία. Τα 14 αεροδρόμια κατέγραψαν το 2025 ρεκόρ 37 εκατ. επιβατών, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Schulte, το 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 39 εκατ. επιβάτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 8 εκατ. επιβάτες, με εκτίμηση περίπου 8,2 εκατ. στο τέλος του έτους.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία και αποτελεί πλέον ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για διεθνείς επενδύσεις. Όπως είπε, η Fraport δραστηριοποιείται σήμερα σε 30 αεροδρόμια παγκοσμίως, ενώ το 2025 τα αεροδρόμια του ομίλου εξυπηρέτησαν περίπου 184 εκατ. επιβάτες.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη των αεροδρομίων πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις σε οδικά δίκτυα, δημόσιες μεταφορές, ενέργεια, ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και ψηφιακές υποδομές, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να είναι βιώσιμη και να επεκτείνεται πέρα από τους θερινούς μήνες. «Οι υποδομές πρέπει να προβλέπουν την επιτυχία και όχι να την κυνηγούν», ήταν το μήνυμα που έδωσε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ