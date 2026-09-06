Ζαχαράκη από ΔΕΘ: Έχει ξεκινήσει μία νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο

Στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και στη φοιτητική μέριμνα, παράλληλα με την ενίσχυση της στελέχωσης και την υποστήριξη των δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ επενδύει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης, όπως υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, επισκεπτόμενη σήμερα το θεματικό περίπτερο «Academia», στην 90ή ΔΕΘ, όπου τα πανεπιστήμια παρουσιάζουν ερευνητικά τους επιτεύγματα και τα προγράμματα σπουδών τους.

«Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια οι αποφάσεις για την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, οι αποφάσεις για νέα τμήματα, οι αποφάσεις για επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών, αλλά και οι αποφάσεις για την αύξηση του ποσοστού στις κατατακτήριες εξετάσεις θεωρώ ότι μπορούν να τους δώσουν την ώθηση που χρειάζονται, έτσι ώστε όλοι μαζί, με έναν τρόπο συνεκτικό και με μία στρατηγική, να βοηθήσουμε την τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα να έχει ακριβώς τη θέση αλλά και την ώθηση που χρειάζεται», δήλωσε η υπουργός Παιδείας.

«Στη μεγάλη προσπάθεια να γίνει η χώρα μας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και τα πανεπιστήμια που επισκέφθηκα σήμερα -τα Πανεπιστήμια της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- μπορούν και παίζουν ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήδη προσελκύουν φοιτητές όχι μόνο από κοντινές χώρες, αλλά κι από πιο μακρινές χώρες για να έρθουν να κάνουν και προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Τα ξενόγλωσσα τμήματα είναι εδώ και φέτος, νέα προγράμματα προστίθενται και αυτό συμβαίνει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα», επισήμανε.

Υπερδιπλασιασμός του φοιτητικού επιδόματος στέγασης

Αναφερόμενη στη φοιτητική μέριμνα η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, επισημαίνοντας ότι «από τα 41 εκατομμύρια που εκταμίευε το υπουργείο Παιδείας το 2019 για το φοιτητικό επίδομα στέγασης έχουμε φτάσει ήδη και έχουμε ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια αυτή τη χρονιά, άρα μιλάμε πολύ πάνω από διπλασιασμό αυτού του ποσού και συνεχίζουμε πολύ έντονα και συστηματικά την προσπάθεια για τη βελτίωση και της φοιτητικής στέγης».

Σε ό,τι αφορά τις πανεπιστημιακές υποδομές η υπουργός Παιδείας τόνισε το υπουργείο έχει εξασφαλίσει ήδη την έγκριση «για να ενταχθούν 17 κτίρια πανεπιστημιακών σχολών από την Ελλάδα και πολλά από την Κεντρική Μακεδονία στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο» και «αυτό το Ταμείο θα ξεπεράσει τα 220 εκατομμύρια». «Περιμένουμε υπογραφές με αναδόχους και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και για το Δημοκρίτειο για το πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Έχει ξεκινήσει στην Κρήτη η κατασκευή των πρώτων εστιών και, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός χθες, είναι αυτές οι 8.500 κλίνες που ελπίζουμε να έχουν κατασκευαστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», διευκρίνισε.

Περαιτέρω, όπως πρόσθεσε η κ. Ζαχαράκη, εκτός των ποσών που έχουν ήδη εκταμιευθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας για τις συντηρήσεις, «όπου ήδη έχουν ανακοινωθεί από τον Απρίλιο ποσά που για όλη την Ελλάδα ξεπερνούν τα 118 εκατομμύρια», αναμένεται να εγκριθούν για τα πανεπιστήμια επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τους. Όπως είπε πρόκειται για έξτρα ποσά «και για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο, για το Αριστοτέλειο και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν έργα ανακατασκευής κτιρίων, όπως είναι το κτίριο διοίκησης στο Αριστοτέλειο ή να έχουμε και προσθήκες κτιρίων, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες αλλάζουν, τα κτίρια είναι πολύ παλιά και είναι σημαντικό, να τα αναβαθμίζουμε όχι μόνο λειτουργικά αλλά και ενεργειακά».

Σχετικά με τη στελέχωση των ΑΕΙ επισήμανε ότι «έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα μέλη ΔΕΠ από το 2019, έχουν διοριστεί πάρα πολλοί καθηγητές» και «πρέπει να στοχεύσουμε και στην αύξηση των μελών στο διοικητικό προσωπικό για να μπορούν να ενισχύονται οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων».

Ν. Παπαϊωάννου: Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας των ΑΕΙ

«Η Πολιτεία είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο και συνεχώς προσπαθεί να βελτιώνει, όχι μόνο τις υποδομές αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας τους, έτσι ώστε τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ που βρίσκονται πολύ υψηλά στις διεθνείς κατατάξεις να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και σε ακόμη ψηλότερες», δήλωσε από την πλευρά του αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

Αναφερόμενος στα θέματα πανεπιστημιακής ασφάλειας ο κ. Παπαϊωάννου παρατήρησε ότι με την κ. Ζαχαράκη επισκέφθηκαν την Παρασκευή το ΑΠΘ «που πριν από 10 χρόνια ήταν άβατο, ένας χώρος τον οποίο τον έζησα ως πρύτανης του Αριστοτελείου, όπου “σπάζοντας αυγά” δημιουργήσαμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επισκέπτεται το πανεπιστήμιο και να δείχνει την εξέλιξη που έχει γίνει».

«Παρουσιάσαμε το σχέδιο για την αναβάθμιση κτιρίων των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων -227 εκατομμύρια από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο», σημείωσε. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για το Κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ είπε πως «είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται ενίσχυση και η Πολιτεία θα βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει όψη και εξωτερικά αλλά κυρίως στατικά».

Τι παρουσίασαν οι πρυτάνεις

Τη στρατηγική διεθνοποίησης του ΑΠΘ με έμφαση στα νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που πρόκειται να λειτουργήσουν, αλλά και το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού και συνολικής αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας παρουσίασε ο πρύτανης του Αριστοτελείου, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης, υποδεχόμενος την ηγεσία του υπ. Παιδείας στον εκθεσιακό χώρο του πανεπιστημίου. «Το Αριστοτέλειο, ως αιωνόβιο πανεπιστήμιο πλέον, στον δεύτερο αιώνα της ζωής του, είναι εδώ για να διαδραματίσει τον ρόλο του ως ένας μεγάλος εκπαιδευτικός φορέας, ως ερευνητικός φορέας, ως άλλος φορέας καινοτομίας, αλλά επίσης και ως ένας φορέας ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την κοινωνία», υπογράμμισε ο κ.Αναστασιάδης.

Στον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο νέος πρύτανης καθ. Κώστας Παπαδόπουλος παρουσίασε στην ηγεσία του υπ. Παιδείας τις προοπτικές του ΠΑΜΑΚ στα πεδία της εξωστρέφειας, με έμφαση στη σχεδιαζόμενη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τα βιομηχανικά διδακτορικά, τις start-ups φοιτητών και δράσεις σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα των κτιριακών υποδομών του ΠΑΜΑΚ καθότι, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας δημόσια την κ. Ζαχαράκη για τη διάθεσή του υπουργείου να συνδράμει, «είναι ένα μόνιμο πρόβλημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες».

Ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ καθ. Σταμάτης Αγγελόπουλος παρουσίασε τα ερευνητικά επιτεύγματα του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα, ρομποτικά συστήματα, ψηφιακά μέσα και βραχίονες αυτοματισμού, που τράβηξαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της υπουργού Παιδείας. «Επιδίωξή μας είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου -λόγω και της γειτνίασης τους με τις ΒΙΠΕ- με τις βιομηχανίες και σχεδιάζουμε να έχουμε ερευνητικά εργαστήρια με τη σύμπραξη της βιομηχανίας και των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας», σημείωσε ο κ. Αγγελόπουλος.

Η νέα πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε στις δράσεις διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, τα κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και στη δημιουργία παραρτήματος του ΔΠΘ στην Αίγυπτο, ενώ χαρακτήρισε «κορυφαία αυτή τη στιγμή δραστηριότητα του Πανεπιστημίου στον αγροδιατροφικό τομέα», το νέο Κέντρο Αριστείας ACRE (Agrifood Climate Resilience Excellence Centre), που είναι εστιασμένο στην κλιματική ανθεκτικότητα και την ψηφιακή καινοτομία στην αγροδιατροφή.