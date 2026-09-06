Μητσοτάκης για Σαμαρά: Έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη Ν.Δ. – Ας σκεφτεί την υστεροφημία του

Στα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο συνεργασίες, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτό προϋποθέτει, πρώτον ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα, δεύτερον να μπει στη βουλή και τρίτον η ΝΔ να μην έχει αυτοδυναμία και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη λογική.

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».