Κυκλοφόρησε η ειδική έντυπη έκδοση του thestival.gr για την 90ή ΔΕΘ

Κυκλοφόρησε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η ειδική έντυπη έκδοση του thestival.gr για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στις 32 σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες που αξίζει να διαβαστούν.

Το Flyover προχωρά και αναμένεται να αλλάξει τον οδικό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία αναμένεται να γίνει ένα νέο τοπόσημο στο κέντρο της πόλης, ενώ η ανάπλαση της ΔΕΘ φαίνεται να μετρά αντίστροφα για την έναρξή της. Στην έντυπη έκδοση του thestival.gr θα διαβάσετε περισσότερα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτά.

Μικροί ήρωες της καθημερινότητας μιλούν για την απόφασή τους να μάθουν πρώτες βοήθειες από μικρή ηλικία και να σώζουν ανθρώπινες ζωές.

Ο Θεόδωρος Κοκκινίδης, ο άνθρωπος που ζωντανεύει το κερί, μιλά για την πολύχρονη διαδρομή του, το μουσείο στα Κηπιά Καβάλας αλλά και το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2022.

Η Φωτεινή Γάλλου, εκδότρια της εφημερίδας “Χωριάτικα”, περιγράφει την απόφασή της να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να επιλέξει μια διαφορετική διαδρομή στην Πρώτη Σερρών

Στις σελίδες της έντυπης έκδοσης μπορείτε να διαβάσετε για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που άνοιξε τις πύλες του τον περασμένο Ιούνιο και αποτελεί τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Aristotle Racing Team και η Aristotle Space and Aeronautics Team είναι δύο φοιτητικές ομάδες του ΑΠΘ που καινοτομούν και διακρίνονται. Στην έντυπη έκδοση του thestival.gr θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιστορίες για αυτές.

Το έντυπο του thestival.gr διανέμεται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ρίχνει αυλαία στις 13 Σεπτεμβρίου.