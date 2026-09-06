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Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων – Χωρίς τις αισθήσεις του 31χρονος μοτοσικλετιστής

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, με έναν 31χρονο μοτοσικλετιστή να παραλαμβάνεται χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο.

Το τροχαίο στην Πάτρα έγινε στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 31χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Η μηχανή προσέκρουσε σε κολώνες και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το δίκυκλο εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακριά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 31χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και του έκαναν ΚΑΡΠΑ, σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρουν.

Ο μοτοσικλετιστής κινούνταν στην Ακτή Δυμαίων, στο ρεύμα προς Πύργο.

Μετά το ατύχημα, η Αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό και την κυκλοφορία.

Πάτρα Τροχαίο δυστύχημα

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