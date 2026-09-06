Κατερίνα Καινούργιου: Συγκινημένη μετά το πρώτο ταξίδι με την κόρη της – “Δημιουργήσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας”

Το πιο ξεχωριστό ταξίδι της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, αφού ήταν το πρώτο τους σαν οικογένεια των τριών. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο instagram τρυφερές τους φωτογραφίες από τις διάσημες τοποθεσίες του Παρισιού.

Η Κατερίνα Καινούργιου, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Ξένια απόλαυσαν όμορφες στιγμές στη γαλλική πρωτεύουσα, με την παρουσιάστρια να περιγράφει πόσο διαφορετικό ήταν για εκείνη αυτή τη φορά να επισκέπτεται μια πόλη που γνωρίζει καλά, έχοντας στο πλευρό της τους δύο αγαπημένους της ανθρώπους.

«Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά… ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας… Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας… Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούργιας ζωής που χτίζουμε μαζί.

Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζι μας το μικρό μας θαύμα… Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι… δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας.

Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις μέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα… Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί.

Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες. Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου …τα λέμε σύντομα», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής γνωρίζονταν αρκετά χρόνια μέσα από κοινές παρέες, ωστόσο η σχέση τους έγινε ερωτική στις αρχές του 2024.

Έναν χρόνο αργότερα, ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια στο Παρίσι, ενώ το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της. Τον Νοέμβριο του 2025 υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και στις 3 Απριλίου 2026 υποδέχτηκαν την κόρη τους, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.