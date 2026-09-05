Θεσσαλονίκη: H αρχαιότητα συναντά το σήμερα στο Hellenic Heritage – Η Μενδώνη εγκαινίασε το περίπτερο του ΟΔΑΠ στην 90ή ΔΕΘ

Με την αρχαία ελληνική τέχνη να μετατρέπεται από έκθεμα σε εμπειρία, το Hellenic Heritage εγκαινίασε σήμερα, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, τον εκθεσιακό του χώρο στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά με όλες τους τις αισθήσεις. Το περίπτερο επιχειρεί να δημιουργήσει έναν διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με την Κω και τη Ρόδο να βρίσκονται φέτος στο επίκεντρο.

Από τα εργαστήρια όπου δημιουργούνται τα αντίγραφα αρχαίων έργων έως τις ψηφιακές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, τη μουσική και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, το Hellenic Heritage παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου ο επισκέπτης δεν παρατηρεί απλώς την ιστορία, αλλά καλείται να τη βιώσει.

«Εάν θέλουμε να πάμε μπροστά την πατρίδα, εάν θέλουμε να δούμε την Ελλάδα του 2030 έτσι όπως ο καθένας από εμάς επιθυμεί για τον ίδιο και κυρίως για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στις υποδομές. Οι υποδομές είναι απαραίτητες, αλλά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να εκμεταλλευθούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας», ανέφερε η κ. Μενδώνη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία της Hellenic Heritage, που αποτελεί τον εμπορικό βραχίονα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), υπογραμμίζοντας τον αμιγώς δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας. Όπως είπε, το 90% των μετοχών ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και το 10% στον ΟΔΑΠ, ενώ η εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του υπουργού Πολιτισμού.

«Γιατί κάναμε την ανώνυμη εταιρεία; Στη Βουλή ακούστηκαν διάφορα πράγματα, ότι θέλουμε να ξεπουλήσουμε και ότι θέλουμε να βάλουμε τους ιδιώτες από το παράθυρο στην πολιτιστική κληρονομιά. Το υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης, της ανάδειξης και της αποκατάστασης των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς», τόνισε.

Η Hellenic Heritage αναλαμβάνει τις εμπορικές δραστηριότητες, όπως τα αναψυκτήρια, τα πωλητήρια και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, χωρίς όμως τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες να καταλήγουν στην ίδια την εταιρεία. Τα έσοδα παραμένουν στον ΟΔΑΠ, ο οποίος τα διαθέτει για την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και για άλλες αρμοδιότητές του, όπως οι απαλλοτριώσεις και οι εκδόσεις, όπως διευκρίνισε η υπουργός.

Στο περίπτερο του Hellenic Heritage, στο C08, Stand 17, κεντρική θέση έχει η «Μοντελοθήκη» του Νέου Μουσείου στην Πειραιώς 260, όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα «μοντέλα», δηλαδή τα πρώτα αντίγραφα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία αναπαραγωγής ενός αρχαίου έργου τέχνης.

Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται η Υγεία και ο Διόνυσος με τον Σάτυρο και τον Πάνα από την Κω, καθώς και η Αφροδίτη Απολουομένη από τη Ρόδο, φέρνοντας στο προσκήνιο τον αρχαιολογικό πλούτο των δύο νησιών.

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν και οι ψηφιακές εμπειρίες. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το ψηφιακό οικοσύστημα του Hellenic Heritage και να δοκιμάσουν τον Ψηφιακό Ξεναγό, διαθέσιμο σε οκτώ γλώσσες και στη Νοηματική Γλώσσα, ενώ μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να δουν μνημεία, όπως το Ασκληπιείο της Κω, να αναδύονται μπροστά τους στην αρχαία τους μορφή.

Στο Hellenic Heritage Shop παρουσιάζονται ακριβή αντίγραφα αρχαίων έργων τέχνης πιστοποιημένα από το υπουργείο Πολιτισμού, δημιουργίες σύγχρονου ελληνικού design εμπνευσμένες από τις συλλογές της Κω και της Ρόδου, καθώς και επιλεγμένες εκδόσεις.

Η αύξηση των εσόδων από την εμπορική δραστηριότητα αποτελεί, σύμφωνα με την υπουργό, βασικό στόχο της νέας εταιρείας, με τα έσοδα να επιστρέφουν στον πολιτισμό. «Αρκεί να σας πω ότι το 2015 το τότε ΤΑΠ είχε έσοδα 65 εκατομμύρια. Το 2025, δέκα χρόνια μετά, ο ΟΔΑΠ δημιούργησε έσοδα 130 εκατομμύρια. Είμαστε πάνω από το 100%. Υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο τα έσοδα να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, και αυτό θέλουμε, για να δοθούν στον ίδιο τον πολιτισμό», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Hellenic Heritage σχεδιάζει να διευρύνει την εμπορική δραστηριότητα των πωλητηρίων, με περισσότερα αντίγραφα, εκθέσεις και αντικείμενα, αλλά και με τη σύνδεσή τους με τη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία. «Θέλουμε περισσότερα αντίγραφα, θέλουμε περισσότερες εκθέσεις, θέλουμε περισσότερα αντικείμενα τα οποία θα πωλούνται στα πωλητήριά μας, τα οποία δεν είναι μόνο μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό θέλουμε να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο και να φτάσει στο σημείο να συνεργάζεται με τις δομές της χειροτεχνίας, προκειμένου τα χειροτεχνήματα να μπορούν και αυτά να διοχετεύονται στα πωλητήρια και να πρεσβεύουν τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ανέφερε η υπουργός.

Το πρόγραμμα του εκθεσιακού χώρου περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια εμπνευσμένα από τη φύση και την τέχνη της Κω. Στο «Χρώμα στις Τρεις Χάριτες» οι συμμετέχοντες πειραματίζονται με τα χρώματα και «ζωντανεύουν» τις Τρεις Χάριτες της Κω, ενώ στα «Μικρά μυστικά από τον κήπο του Ιπποκράτη» η εξερεύνηση, η δημιουργία και η ανακάλυψη συνδέονται με τη φύση και τις αισθήσεις.