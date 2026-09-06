Η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό – Επιστροφή Γιαννούλη και Τάχα Άλι

Πρώτο φετινό ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια ο Δικέφαλος και τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ’ αριστερά.

Στα χαφ θα κινηθούν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης με τον Δημήτρη Πέλκα να επιστρέφει στο «δέκα» πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ.

Στα εξτρέμ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάχα Άλι.