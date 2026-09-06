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Νετανιάχου: Το τέλος του ιρανικού καθεστώτος πλησιάζει, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή μας

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να «ολοκληρώσει την αποστολή» της, που όπως είπε είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, δηλώνοντας πως «το τέλος του πλησιάζει».

«Το καθεστώς είναι αδύναμο, παλεύει για τη ζωή του, κλονίζεται» ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη «κάνει το λάθος» να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί ένα πλήγμα «που δεν μπορεί καν να φανταστεί».

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν ενδέχεται να προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ισραήλ στη διάρκεια της εβραϊκής εορταστικής περιόδου, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με το Ρος Ασανά.

Ο Νετανιάχου είχε προχωρήσει σε ανάλογες δηλώσεις και την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας ως «κεντρική αποστολή» του Ισραήλ την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ από την εισβολή και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπό την ηγεσία της Χαμάς, συνέβαλαν στην αναχαίτιση των ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών απειλών.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

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