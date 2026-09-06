Στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τη σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα – Δείτε εικόνες
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Στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ βρέθηκε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Γνωστός για τα… παναθηναϊκά του αισθήματα, ο κ. Τσίπρας δεν έλειψε από το μεγάλο ντέρμπι, ενώ μαζί του στα επίσημα ήταν και η κυρία Κυβέλη Μάρδα, η οποία πρόσφατα τον προλόγισε κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.
Η ιατρός Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι, δε, σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.
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