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Χαλκιδική: Συναγερμός στο λιμενικό για φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στην παραλία Δεβελίκι

Φωτογραφία: Pixabay
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Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ουρανούπολης, για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγκυροβολημένο ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «ΔΕΒΕΛΙΚΙ» Χαλκιδικής, κοντά στην ακτογραμμή, με έναν αλλοδαπό επιβαίνοντα (υπήκοο Αυστρίας) ο οποίος εξήλθε στην ξηρά με ίδιες δυνάμεις.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιερισσού από ξηράς, καθώς και Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) από θαλάσσης.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ενώ στη συνέχεια το σκάφος βυθίστηκε.

Από τη Λιμενική Αρχή της Ουρανούπολης ενημερώθηκε ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης για τη λήψη μέτρων αντιρρύπανσης, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την ανέλκυσή του.

Τέλος, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Λιμενικό Σώμα Χαλκιδική

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