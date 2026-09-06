Super League: Ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Χωρίς να μπορέσει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σε μία βραδιά που αφήνει έντονο προβληματισμό στον Δικέφαλο.

Η αποβολή του Ελουστόντο στο 15ο λεπτό άλλαξε από νωρίς τις ισορροπίες, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα, πήρε το προβάδισμα και στη συνέχεια έφτασε σε μια άνετη επικράτηση.

Σημαντική στιγμή της αναμέτρησης ήταν και η φάση του 35ου λεπτού, όταν ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόνγκελεν μέσα στην περιοχή. Ο Τσβάιερ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ ούτε το VAR παρενέβη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Δικεφάλου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει τις απαντήσεις που χρειάζονταν στο ΟΑΚΑ και γνώρισε μία ήττα που τον αφήνει με αρκετά ερωτήματα ενόψει της συνέχειας. Η εμφάνιση, σε συνδυασμό με το βαρύ 3-1, διαμορφώνει ένα δύσκολο σκηνικό για τον Δικέφαλο.

Και πλέον ο χρόνος για αντίδραση είναι ελάχιστος. Ο ΠΑΟΚ στρέφει άμεσα την προσοχή του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00 υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα.

Το παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω του την τραγική εικόνα του ΟΑΚΑ και να παρουσιάσει άμεσα διαφορετικό πρόσωπο, αναζητώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Ο αγώνας:

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, με τον Λιβάι Γκαρσία να παίρνει την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ταμπόρδα στο 12ο λεπτό, όμως ο Παβλένκα πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση και κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.

Τρία λεπτά αργότερα, οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν. Ο Ελουστόντο ανέκοψε αντικανονικά τον Τεττέη και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τον Δικέφαλο με δέκα παίκτες. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μάλιστα, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αποβάλλεται.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και στο 30’ πήρε το προβάδισμα. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Αργεντινός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, μετά το γκολ που είχε πετύχει απέναντι στη Νίκη Βόλου, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 35’ ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι, καθώς ο Εντιαγέ ανατράπηκε από τον Φαν Ντρόνγκελεν μέσα στην περιοχή. Ο Τσβάιερ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ ούτε το VAR παρενέβη στη φάση. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Μπαταούλας πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 38’ είχε νέα καλή στιγμή. Ο Άλι τροφοδότησε τον Εντιαγέ, ο οποίος γύρισε και έκανε το σουτ, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Πένια.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Τεττέη κινήθηκε μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, απέφυγε τους αντιπάλους του και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι έπειτα από παράβαση του Μπαταούλα. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παβλένκα έπεσε σωστά και απέκρουσε σωτήρια.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 53΄ το «τριφύλλι» καθάρισε το παιχνίδι. Ο Κάνγκουα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τεττέη-δεν πήδηξε καν ο Μπαταούλας-με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 62’ ο Λιβάι Γκαρσία επιχείρησε ένα δύσκολο πλασέ με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε σωστά και απέκρουσε, απομακρύνοντας τον κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ.

Στο 66’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Ο Λούζα έβγαλε τη σέντρα και ο Ντέσερς έκανε την προβολή από κοντινή απόσταση, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε άμεσα και απέκρουσε εξ επαφής, κρατώντας το σκορ.

Στο 69΄ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα-χρειάστηκε να παρέμβει ο VAR-ο νεοεισελθών Ντέσερς, ο οποίος χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη.

Στο 88’ ο Λούζα τροφοδότησε τον Ουναΐ, ο οποίος, παρά το όχι ιδανικό κοντρόλ, κατάφερε να κάνει το πλασέ με το δεξί. Ο Παβλένκα, ωστόσο, ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.

Στο 90+1’ ο Ουναΐ απείλησε ξανά, επιχειρώντας νέο σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από την εστία του Παβλένκα.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-1 με τον Ούγκρεσιτς. Ο Μπαταούλας έκανε την κάθετη πάσα, ο Κένι έσπασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Σέρβος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 90+3’ ο Δημήτρης Γιαννούλης στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι έπειτα από ένα άτσαλο πάτημα στον αγωνιστικό χώρο. Ο διεθνής αμυντικός έδειξε να πονάει έντονα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90΄ Μπινιάρης), Κάνγκουα (62΄ Λούζα), Ταμπόρδα (62΄ Ντέσερς), Αντίνο, Γκαρσία (90΄ Ραστόντερ), Τεττέη (67΄ Ουναΐ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58΄ Καμαρά), Ζαφείρης (75΄ Ούγκρεσιτς), Πέλκας (17΄ Μπαταούλας), Άλι (75΄ Τάισον), Ζίβκοβιτς, Ντιαγέ.

Πηγή: metrosport.gr