MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

O Apon ακύρωσε τις συναυλίες του για λόγους υγείας: “Ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Apon, καθώς ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες του στην Κρήτη, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

O νεαρός τραγουδιστής που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη νέα γενιά, την Κυριακή ανέβασε ένα story στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και μέρες ταλαιπωρείται από πυρετό και έντονο συνάχι. Συνεπώς, ο Apon δεν είναι σε θέση να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει.

Οι δύο προγραμματισμένες συναυλίες του τραγουδιστή στην Κρήτη που ακυρώθηκαν θα γινόντουσαν στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Τεχνόπολις και στα Χανιά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται.

Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι. Το έχω παλέψει πολύ αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι μου είναι αδύνατο.

Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ.

Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση. Την αγάπη μου σε όλους», έγραψε ο Apon στην ανάρτησή του.

APON

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Το πρώτο καλάθι του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού για την AI εικόνα: Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία – Χρησιμοποίησαν κάτι τόσο ιερό για μένα, όπως η υγεία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Μαρία Μενούνος μάζεψε λαχανικά από τον κήπο του σπιτιού της στην Αμερική μαζί με την κόρη και τον πατέρα της

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2 ώρες πριν

Βαρθολομαίος: Έκκληση για την προστασία της φύσης – “Είμαστε οικονόμοι της φύσεως και όχι ιδιοκτήτες αυτής”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουκρανία: Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι