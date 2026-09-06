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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος στη ΔΕΘ – Μπήκε στις τουαλέτες και κατέγραφε γυναίκες με το κινητό του

Intime
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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09/2026), εισήλθε σε γυναικείες τουαλέτες εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, κατέγραψε δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 22 ετών, κατά τη διάρκεια ικανοποίησης βιολογικής τους ανάγκης.

Ο 37χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

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